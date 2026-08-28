ManausCult abre lote exclusivo para PcDs no ‘#SouManaus Passo a Paço 2026’ neste sábado

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), informa que o lote exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcDs) do “#SouManaus Passo a Paço 2026” será aberto neste sábado, 29/8, às 19h, garantindo acessibilidade e inclusão no festival.

Para ter acesso, no momento da inscrição, é obrigatório enviar laudo médico ou Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (CIPCD) pela própria plataforma do festival: soumanauspassoapaco.com.br. A retirada da pulseira será liberada somente após a aprovação da documentação.





Os interessados devem ficar atentos ao cronograma: as inscrições serão abertas no dia 29 de agosto, às 19h; a verificação dos laudos ocorrerá no dia 30 de agosto; a lista de contemplados será divulgada no dia 31 de agosto, às 16h; e a entrega das credenciais acontecerá nos dias 1º e 2 de setembro, das 9h às 14h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível.

A ManausCult reforça que o lote é exclusivo para pessoas com deficiência e orienta o público a aguardar a abertura desta modalidade, não sendo necessário realizar inscrição nos lotes convencionais.

Mais informações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Manaus e do “#SouManaus Passo a Paço 2026”.