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Plataforma de ônibus ao lado da Minivila Olímpica será desativada temporariamente

Por
Redação 5
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Plataforma de ônibus - Crédito: Google Street View

A Prefeitura de Manaus informa aos usuários do transporte coletivo que, a partir da próxima terça-feira, 1º/9, a plataforma localizada ao lado da minivila olímpica, na alameda Cosme Ferreira, sentido bairro-Centro, será temporariamente desativada. A interdição vai ser mantida até o dia 24/9.

A medida se faz necessária devido a obras de expansão realizadas pela concessionária Energisa, que irá impactar na via. Durante a interdição, a pista à esquerda da Cosme Ferreira estará interditada em frente à minivila olímpica.


Durante o período da intervenção, as linhas 600, 602, 650, 652, 672, 675 e 678 passam a atender provisoriamente na parada à direita da pista na alameda Cosme Ferreira, nº 996, em frente ao estádio Carlos Zamith.

Equipes da supervisão do IMMU e Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), juntamente com instrutores da empresa Eucatur, estarão no local orientando os usuários sobre a alteração.

A Prefeitura de Manaus e o IMMU contam com a compreensão de todos e reforçam que a mudança é temporária, até a conclusão dos serviços executados pela Energisa.

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