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DNIT inicia em setembro dragagem em quatro trechos de hidrovias do Amazonas

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Redação 5
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Reprodução/Internet

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciará, na primeira quinzena de setembro, obras de dragagem de manutenção em quatro trechos hidroviários do Amazonas. As ordens de serviço já foram emitidas, e a mobilização de equipes e equipamentos está em andamento.

As intervenções ocorrerão nos trechos Benjamin Constant–São Paulo de Olivença, Tabatinga–Benjamin Constant, Coari–Codajás e Manaus–Itacoatiara, contemplados pelo Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA).


Com planejamento de longo prazo e contratos com vigência de cinco anos, o programa permite a execução contínua e preventiva dos serviços necessários à manutenção da navegabilidade.A definição dos pontos de intervenção é baseada no monitoramento periódico das hidrovias sob responsabilidade do DNIT, que permite identificar trechos críticos e programar os serviços necessários, especialmente durante os períodos de estiagem.

As dragagens serão executadas pelo método de sucção e recalque. No trecho Manaus–Itacoatiara, será empregada uma draga do tipo Hopper.Os serviços têm como objetivo manter condições adequadas de navegabilidade e contribuir para a segurança, a regularidade e a continuidade do transporte de passageiros e cargas no Amazonas.

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