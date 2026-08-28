Multivacinação entra na reta final com oferta de doses em mais de 170 salas até terça

A Campanha de Multivacinação de 2026, da Prefeitura de Manaus, chega à reta final, com a oferta de todos os imunizantes recomendados no Calendário Nacional de Vacinação até a terça-feira, 1º/9, em mais de 170 salas gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Os estabelecimentos estão distribuídos em todas as zonas geográficas da capital, Norte, Leste, Oeste, Sul e rural.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, orienta os pais e responsáveis a aproveitar os últimos dias da campanha, levando as crianças e adolescentes menores de 15 anos para receber as doses das vacinas recomendadas, conforme a faixa etária, em qualquer um dos postos gerenciados pela rede municipal.





“Pais que trabalham ou estudam podem levar os filhos às unidades de horário ampliado, que atendem além do expediente comercial, de segunda a sexta. Nove dessas unidades abrem também aos sábados, pela manhã, sendo ao menos duas em cada zona distrital de saúde”, informa a gerente.

Isabel cita, ainda, a Unidade de Saúde da Família (USF) Carmen Nicolau, na zona Norte, e a USF Leonor de Freitas, na zona Oeste, que funcionam todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 8h às 17h. A relação completa das 172 salas de vacina da Semsa, com endereços e horários de funcionamento, pode ser consultada em bit.ly/SalasVacina_Mao.

“Ao se dirigir à sala de vacina, os pais devem ter em mãos o documento de identificação com foto da criança ou do adolescente, CPF ou Cartão SUS, e a caderneta de vacinação, para assegurar que ela receba as doses necessárias”, recomenda a gestora.

Segundo a gerente de Imunização, a campanha nacional busca ampliar as coberturas vacinais, a partir da atualização das cadernetas de crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias com doses em atraso. A estratégia, explica a gerente, visa fortalecer a proteção de toda a população contra doenças já controladas ou erradicadas.

“Temos hoje o risco do ressurgimento de doenças como o sarampo, que teve casos recentes no Brasil, relacionados à importação do vírus. As altas coberturas vacinais podem evitar a reentrada desses agravos, daí porque é essencial que as famílias não deixem de vacinar e proteger seus filhos nessa campanha”, alerta a servidora.

Reforço contra pólio

Uma das novidades na estratégia de multivacinação deste ano é a segunda dose de reforço da vacina inativada contra a poliomielite (VIP), que foi incluída no calendário nacional e começou a ser ofertada na rede básica em todo o país no início deste mês, de forma gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa nova dose de reforço é indicada para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Ela complementa o esquema vacinal contra a pólio, que prevê três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade, com reforço aos 15 meses e, agora, também aos 4 anos”, relata Isabel Hernandes.

Mobilização

A Campanha Nacional de Multivacinação de 2026 iniciou no último dia 3 e se encerra na terça-feira, 1º/9, com foco na atualização vacinal das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A estratégia abrange a oferta de todas as vacinas incluídas no calendário básico, para cada faixa etária.

A agenda da campanha incluiu o “Dia D”, realizado no último sábado, 22/8, com a oferta da vacinação em 111 unidades da rede municipal de saúde, em toda a zona urbana da capital. Na ação, foram aplicadas 5.001 doses de vacinas.

Ainda durante a mobilização, a Semsa vem realizando a busca ativa de crianças e adolescentes em atraso no esquema vacinal, a partir dos dados no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). A ação é conduzida pelos agentes comunitários de saúde (ACS), que atuam para identificar e encaminhar os usuários faltosos às unidades da rede municipal.