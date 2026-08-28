Trabalhador cai de guindaste durante montagem de alegorias em Manacapuru

Um trabalhador ainda não identificado caiu de um guindaste enquanto participava da montagem de uma das alegorias do Festival de Cirandas, nesta sexta-feira (28), em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o homem estava na parte elevada da estrutura quando sofreu a queda. A altura não foi informada.





Após o acidente, o local foi interditado para a realização dos procedimentos de segurança, atendimento e apuração das circunstâncias da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do trabalhador, a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde dele. Também não foi informado se o homem utilizava equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do acidente.

As circunstâncias que provocaram a queda ainda serão investigadas. As autoridades deverão avaliar o guindaste e as condições da estrutura para esclarecer a dinâmica do acidente. A área deverá permanecer interditada durante a realização dos procedimentos necessários.

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*Com informação do AM POST