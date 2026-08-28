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Trabalhador cai de guindaste durante montagem de alegorias em Manacapuru

Por
Redação 5
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Fotomotagem

Um trabalhador ainda não identificado caiu de um guindaste enquanto participava da montagem de uma das alegorias do Festival de Cirandas, nesta sexta-feira (28), em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo informações preliminares, o homem estava na parte elevada da estrutura quando sofreu a queda. A altura não foi informada.


Após o acidente, o local foi interditado para a realização dos procedimentos de segurança, atendimento e apuração das circunstâncias da ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do trabalhador, a gravidade dos ferimentos ou o estado de saúde dele. Também não foi informado se o homem utilizava equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do acidente.

As circunstâncias que provocaram a queda ainda serão investigadas. As autoridades deverão avaliar o guindaste e as condições da estrutura para esclarecer a dinâmica do acidente. A área deverá permanecer interditada durante a realização dos procedimentos necessários.

Veja vídeo:

*Com informação do AM POST

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