Filho do ex-vice de Lula, Josué Gomes, assume Fiesp após 17 anos de Paulo Skaf

O empresário Josué Gomes da Silva foi eleito, nesta segunda-feira, 5, para a presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em chapa única, ele venceu com 104 votos dos 113 eleitores aptos a participar do pleito da entidade. Com isso, Paulo Skaf deixa a gestão da entidade após 17 anos.

A candidatura foi apoiada por Skaf.

Josué é presidente da Coteminas e filho de José Alencar, que foi vice-presidente do ex-presidente Lula (PT) de 2003 a 2010. A candidatura foi apoiada por Skaf.

Ele já foi cotado para cargos ministeriais durante o governo Dilma Rousseff (PT), em 2014, e foi sugerido como vice de Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa presidencial em 2018.

Brasil 247