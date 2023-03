Filhote de peixe-boi é resgatado em um flutuante, na cidade de Parintins

Polícias militares do Batalhão Ambiental resgataram, na última quinta-feira (16), um filhote de peixe-boi, em um flutuante, na cidade de Parintins, no interior do Amazonas.

Segundo os agentes, o homem que encontrou o animal disse que ele estava boiando às margens do Lago do Buiuçu.

De acordo com ele, o animal estava faminto, mas sem ferimentos. Ele mede aproximadamente 80cm e pesa cerca de 8 kg.

Após o resgate, o filhote foi entregue na Fazenda Ecologia, onde permanece sob os cuidados de funcionário do Ibama.

Posteriormente, o animal deverá ser encaminhado à sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, onde será inserido em um programa de proteção aos mamíferos.

g1/Amazonas