Fim dos Tempos: Igreja aplaude de pé responsável por mais de 120 mortes no Rio

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi aplaudido de pé neste domingo (2) durante a missa na Paróquia Santa Rosa de Lima, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.





A recepção ocorreu poucos dias depois da Operação Contenção, nos complexos do Alemão e da Penha, a mais letal da história do Brasil envolvendo forças policiais.

Castro, que é músico e cantor católico, fundador da banda cristã “Em Nome do Pai”, costuma frequentar a paróquia com a família e cantar louvores nas celebrações.

Durante a liturgia deste domingo, o padre celebrou publicamente a atuação do governador e prestou homenagem aos policiais mortos na operação.

A imagem revela o contraste entre a fé que prega a defesa da vida e a celebração de uma operação que deixou mais de 120 mortos. O Evangelho da misericórdia e da reconciliação parece alheio ao entusiasmo demonstrado pelos fiéis na igreja.

A igreja aplaudindo o governador depois de uma chacina remete a passagem bíblica onde o povo escolheu Barabás no lugar de Jesus.

Com a Revista Piaui