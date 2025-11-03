Ibama e Ufam monitoram desovas de tracajás no rio Igapó-Açu, no Amazonas

O Ibama, por meio do Programa Quelônios da Amazônia (PQA-AM), realizou em agosto o monitoramento das desovas de tracajás (Podocnemis unifilis) no rio Igapó-Açu, no Amazonas. A ação teve apoio do Projeto Pé-de-Pincha, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), das comunidades São Sebastião do Igapó-Açu e Nova Geração, e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), responsável pela RDS Igapó-Açu.





Durante o trabalho, foram identificados ninhos e coletados ovos para transplante em chocadeiras, onde as ninhadas são protegidas e acompanhadas até a eclosão. O processo, que combina técnicas científicas e saber tradicional, é realizado em áreas remotas e de difícil acesso.

Com o manejo, a taxa de sobrevivência dos filhotes pode aumentar de 1% para 18%, reduzindo perdas por predação e comércio ilegal. A iniciativa reforça a importância da parceria entre órgãos ambientais, universidades e comunidades na conservação dos quelônios amazônicos, fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da região.