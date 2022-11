Fiocruz aponta aumento dos casos de Covid-19 em quatro estados

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou, nesta quinta-feira (10), para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em quatro estados: Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com o boletim InfoGripe, da fundação, o motivo é um novo avanço da Covid-19.

O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, lembra que, na última semana, esse sinal já era observado no Amazonas, aparecendo agora também em outros três estados. Ele aponta que essa é uma tendência que pode se espalhar pelo país.

“Como os dados laboratoriais demoram mais a entrar no sistema, é esperado que os números de casos das semanas recentes sejam maiores do que o observado nesta atualização, podendo inclusive aumentar o número de estados em tal situação”, explica.

Os dados divulgados pelo InfoGripe nesta quinta-feira levam em conta os números do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 7 de novembro.

O aumento dos infectados pelos coronavírus no RJ, AM e SP é observado no grupo acima de 18 anos, enquanto no Rio Grande do Sul, a partir dos 60 anos.

Gomes afirma que ainda não é possível afirmar se o crescimento dos casos de SRAG esteja relacionado a novas linhagens do coronavírus, como a BQ.1, subvariante da Ômicron.

Na semana passada, a Covid-19 representava 26% dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave no país, proporção que passou para 36,9%. O coordenador do InfoGripe afirma acreditar que a hipótese de dois picos anuais de Covid-19 se torna mais provável.

“Diferente do influenza e outros vírus respiratórios com tipicamente um pico por ano, a Covid-19 pode estar se encaminhando para uma realidade na qual a gente tenha que conviver com dois momentos do aumento da sua circulação”, avalia Gomes.

Entre as outras causas de SRAG, o vírus influenza A representa 14,8% dos casos; influenza B, 0,5%; e o vírus sincicial respiratório, 26,1%. No caso da gripe, os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, mostram tendência de queda dos doentes.

Dez das 27 unidades federativas apresentam crescimento moderado de SRAG na tendência de longo prazo: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.

