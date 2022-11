Prefeitura de Manaus faz primeira chamada do Programa Bolsa Universidade 2023

A Prefeitura de Manaus divulga, na próxima quarta-feira, 16/11, a classificação geral do processo seletivo para o Programa Bolsa Universidade (PBU) 2023/1. No total, 43.104 inscritos estão disputando as mais de 30 mil bolsas de estudos ofertadas para a população de baixa renda, entre vagas de ampla concorrência, e as reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e idosos. O PBU é coordenado pela Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Com benefícios integrais (100%), e parciais, de 50% e 75%, o PBU contempla pessoas residentes em Manaus e que possuam renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, o equivalente, no valor atual, a R$ 1.818, entre outros critérios. Os cursos de graduação serão para ingresso no primeiro semestre do ano de 2023.

“Para este processo, nosso programa ofereceu 74 cursos, entre bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Fizemos uma avaliação para identificar as áreas com maior potencial de geração de emprego, por isso focamos em cursos de saúde e tecnologia. Temos muitas bolsas com 100% e 75% para os cursos de fisioterapia, odontologia, farmácia e nutrição. Muitas em ciências da computação, engenharia da computação, análise de desenvolvimento de sistemas que são mercados em expansão”, conta o diretor-presidente da Espi, Júnior Nunes.

As bolsas

Para o processo seletivo 2023/1, foram disponibilizadas 543 bolsas integrais; 7.888 com desconto de 75%; e 21.599 com 50% de redução no valor da mensalidade. Do total das 30.030 bolsas, 1.501 são reservadas para Pessoas com Deficiência e 601 para idosos, a partir de 60 anos.

O processo seletivo é dividido em três etapas: inscrição eletrônica – na qual o candidato irá preencher questionário socioeconômico; classificação; e entrega de documentos – necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

As instituições de ensino superior que estarão participando do PBU 2023 são: Faculdade Boas Novas; Ciesa; Esbam; Estácio do Amazonas; Faculdade Regional do Amazonas (FAM); Fametro (unidades da Chapada, Cachoeirinha e zona Leste); Fucapi; Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes); Instituto Amazônico de Ensino Superior (Iames); Idaam; Nilton Lins (Parque das Laranjeiras, Japiim e zona Leste); Faculdade Santa Tereza (Vieiralves e zona Norte); Ulbra; e Uninorte.