Fios fortes e saudáveis: como evitar a queda de cabelos

Dicas para fortalecer os fios e mantê-los saudáveis vão desde nutrição até massagem no couro cabeludo

O cabelo é composto essencialmente de queratina; assim, apresenta-se compacto e forte. No entanto, perdemos dezenas de fios diariamente, o que é natural, já que novos fios também são produzidos em retorno. O problema está quando a perda não é reposta pelo corpo, devido a uma série de complicações como fatores hereditários, alterações hormonais, condições médicas, faixa etária e mesmo deficiência de nutrientes. Contudo, uma série de cuidados com o cabelo pode ajudar a reduzir a queda e mantê-lo saudável.

A saúde dos fios começa com a alimentação. O consumo de nutrientes essenciais é primordial para preservar a vitalidade dos fios. O que uma pessoa ingere reflete na condição do cabelo. Como os fios são formados majoritariamente por proteínas, consumi-las é importante para assegurar a saúde capilar. Outros nutrientes significativos para evitar a queda de cabelo são as vitaminas A, B, C, D e E. Além delas, alimentos e suplementos ricos em ferro, zinco e ômega 3 colaboram com o bem-estar dos fios. A hidratação também ajuda no vigor dos fios, já que eles também apresentam água em sua composição. Evitar bebidas alcoólicas e tabaco pode igualmente contribuir para a saúde da região capilar.

Não é só pela nutrição que se sustenta um cabelo saudável. Deve-se evitar lavar o cabelo com água muito quente, já que ela retira a oleosidade natural, tanto do couro cabeludo, quanto dos fios. E, para estimular o couro cabeludo, recomenda-se uma massagem circulatória, que melhora a atividade dos genes para produção de proteínas. A massagem também alivia o estresse que está associado à queda de cabelo. Relaxar pode ser o melhor remédio para uma série de problemas de saúde, o que gera um bem-estar geral do corpo e seus funcionamentos.

Com a temperatura da água adequada, lavagens regulares protegem o couro cabeludo e os fios. O produto certo para um determinado tipo de cabelo também deve ser usado, já que contém ingredientes compensatórios para cada caso. E, depois do banho, deve-se evitar pentear o cabelo ainda molhado, bem como fazer tranças ou rabos de cavalo que puxem muito os fios. Além disso, proteger a raiz dos fios se faz fundamental, como não usar o secador muito quente ou aplicar condicionador nesta área. Ao detectar pontas duplas, elas devem ser aparadas. O cuidado pelos fios vai além do cuidado meramente capilar. O combate à queda de cabelo passa desde a ingestão de nutrientes até a atenção com a saúde mental. Com a devida atenção, um cabelo saudável, resistente e volumoso tende a perseverar.