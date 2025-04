Fiscalização atinge dez estabelecimentos nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

Cinco estabelecimentos foram autuados/notificados, entre a noite de quinta-feira (17/04) e madrugada desta sexta-feira (18/04) durante a Central Integrada de Fiscalização (CIF). Ao todo, a CIF fiscalizou dez estabelecimentos nas zonas sul e centro-sul de Manaus. A ação foi deflagrada nos bairros Educandos, Cachoeirinha e São Lázaro.





De forma integrada, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF é realizada com a participação de órgãos do Governo do Amazonas, da Prefeitura de Manaus, Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI) e Amazonas Energia.

Dois estabelecimentos na rua Rio Negro, no bairro Educandos e um bar no bairro São Lázaro, foram interditados pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), por ausência de licença municipal de operação da atividade “bar”. Além disso, a Amazonas Energia constatou irregularidades e desativou a energia dos três locais.

E nos bairros Cachoeirinha e Flores, dois estabelecimentos foram autuados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuírem os documentos obrigatórios.

Integração

A operação integrada contou com a participação das Forças de Segurança do Amazonas, órgãos estaduais, municipais e empresas privadas.

Participaram das ações agentes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM); das polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM); Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc); e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Em ação integrada, a Central Integrada de Fiscalização (CIF) também contou com a participação do Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji); Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); Visa Manaus; Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc); Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Amazonas Energia.