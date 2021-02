Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta no Maracanã

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time de Rogério Ceni briga pelo título, a equipe de Vanderlei Luxemburgo luta para permanecer na primeira divisão. E a promessa é de um clássico quente, como foram os últimos.

Pelo lado rubro-negro, o foco maior é o de tentar encostar no Inter, que visita o Athletico-PR no mesmo horário. Como amuleto, o Flamengo aposta no bom desempenho do time e de Bruno Henrique diante do rival, mas sabendo dos jogos difíceis que o Vasco fez nos últimos clássicos.

Flamengo e Vasco se enfrentaram no segundo turno do Brasileirão 2019. A equipe rubro-negra, então comandada por Jorge Jesus, vinha embalada e derrotando os adversários que vinham pela frente. O Vasco, que era dirigido por Vanderlei Luxemburgo e que retornou ao clube nesta temporada, conseguiu o que poucos fizeram: tirar pontos do Flamengo.

A última vitória do Vasco, em jogo disputado na Arena da Amazônia, terminou 2 a 0, pela semifinal do Carioca de 2016. Veja abaixo as escalações da época.

Vasco: Martín Silva; Madson, Rodrigo, Luan e Júlio César; Diguinho, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Riascos. Entraram: Pikachu, Rafael Vaz e Eder Luís.

Flamengo: Paulo Victor; Rodinei, César Martins, Wallace e Jorge; Cuéllar, Arão e Mancuello. Gabriel, Guerrero e Cirino. Entraram: Alan Patrick, Ederson e Vizeu.

