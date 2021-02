BBB21: MP investiga Karol Conká após receber 23 denúncias

Karol Conká está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por sua conduta dentro da casa do ‘Big Brother Brasil 21’. Apenas 10 dias após o início da edição do reality, o órgão já havia recebido 23 denúncias contra a rapper, e todas enviadas para as promotorias responsáveis que investigarão o caso.

Em nota enviada ao Notícias da TV, o MPRJ falou sobre as denúncias recebidas. “O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 23 comunicações referentes à conduta de Karol Conká, em sua participação no programa de televisão BBB21. Todas as comunicações já foram devidamente encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca”.

Desde a primeira semana do reality, Karol tem se envolvido em polêmicas com Lucas e Juliette, e o público entendeu algumas atitudes da sister como abusivas e violentas, podendo causar impactos psicológicos para os demais.

Na noite de quarta-feira (4), a cantora também deu o que falar ao insistir em beijar ‘Bill’ Arcrebiano durante a festa, mesmo que o participante disse não várias vezes. Na internet, a atitude de Karol repercutiu como assédio, condenável por espelhar ações como as que muitos homens têm com mulheres.

Nos poucos dias de reality, a dona da música ‘Tombei’ – que inclusive, ganhou o apelido de Jaque Patombá, inspirado no refrão do hit — despertou a antipatia do público, que espera ansioso por sua ida ao paredão para uma possível quebra do recorde de eliminação por rejeição.

Fonte: Yahoo!