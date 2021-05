Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado(08), no Maracanã

O Flamengo está a um passo de ir à final do Campeonato Carioca pelo terceiro ano consecutivo e brigar pelo tri. No jogo de ida pelas semifinais, com a vantagem de dois resultados iguais, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, e, agora, no Maracanã, mais precisamente a partir das 21h05 deste sábado, 08, terá a oportunidade de alcançar uma sequência de vitórias que não é realizada desde a Era Jorge Jesus: a de seis vitórias consecutivas.

No último jogo, vencido diante da LDU pela Libertadores, o Flamengo conseguiu chegar a cinco triunfos seguidos pela primeira vez na temporada. Caso confirme o amplo favoritismo e bata o Voltaço novamente, atingirá o tal feito de seis jogos com vitórias, algo que não ocorre desde março de 2020, quando Jesus ainda era treinador do time.

Na ocasião, a série teve vitórias do Flamengo sobre Boavista (Carioca), Independiente del Valle (Recopa Sul-Americana), Cabofriense (Carioca), Junior Barranquilla (Libertadores), Botafogo (Carioca) e Barcelona (Libertadores). E não parou por aí: a sequência de 100% de aproveitamento durou 10 partidas – foi interrompida com o empate com o Fluminense pela final da Taça Rio.

Desta vez, a equipe de Rogério Ceni ostenta vitórias contra Vélez Sarsfield (Libertadores), Volta Redonda (duas vezes pelo Carioca), Unión La Calera e LDU (Libertadores). E são incríveis 15 gols marcados nos últimos cinco jogos (média de três por partida), além de seis sofridos.

A tendência é que Rogério Ceni mescle o time neste sábado, uma vez que está confortável com o placar agregado e pode garantir a vaga nas oitavas da Libertadores no caso de um triunfo na terça, contra o La Calera, pela Libertadores. O rodízio tem sido importante pelo aspecto físico e culminado no êxito em meio ao calendário apertado.

