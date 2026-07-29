quarta-feira, 29 de julho de 2026
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Flamengo encara o Internacional no Beira-Rio de olho na liderança do campeonato

Por
Redação 5
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Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Flamengo entram em campo na noite desta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.

As duas equipes chegam ao confronto em situações opostas na tabela. O Internacional ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, mesma pontuação do Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Colorado busca se afastar da parte inferior da classificação e ganhar fôlego na competição.


Do outro lado, o Flamengo vive um momento mais positivo. Com 38 pontos conquistados, o Rubro-Negro ocupa a parte de cima da tabela e segue na perseguição ao líder Palmeiras, que soma 44 pontos.

Prováveis escalações

Internacional — Técnico: Paulo Pezzolano
Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.

Flamengo — Técnico: Leonardo Jardim
Rossi; Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.

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