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Suspeito de assalto é preso escondido no alto de árvore após fugir da PM no Amazonas

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Redação 5
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Um homem suspeito de assalto foi preso na noite de terça-feira (28), em Maués, no interior do Amazonas, após fugir de uma abordagem da Polícia Militar. O suspeito foi localizado escondido no alto de uma árvore, no Centro da cidade.

Segundo a PM, a ocorrência teve início durante um patrulhamento, quando os policiais tentaram abordar um casal que estava em uma motocicleta. O condutor, porém, não obedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pelas ruas do município.


Durante a perseguição, o casal entrou em um beco, perdeu o controle da motocicleta e abandonou o veículo. Em seguida, os dois correram por terrenos próximos e conseguiram escapar naquele momento.

Horas depois, a polícia recebeu uma denúncia informando que o homem estaria escondido no alto de uma árvore, em uma residência localizada na Avenida Dr. Pereira Barreto, no Centro de Maués. As equipes foram ao endereço e confirmaram a informação.

A mulher que estava na motocicleta conseguiu fugir e ainda não foi localizada.

Por Correio da Amazônia

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