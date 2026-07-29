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Rios da Amazônia entram em fase de vazante com níveis dentro da normalidade

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Redação 5
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Crédito_ Luiz Claudio Marigo

A maior parte dos rios da Bacia Amazônica segue em processo de vazante, mas permanece com níveis compatíveis com o período do ano. A informação consta no 30º Boletim de Monitoramento Hidrológico, divulgado nesta terça-feira (28) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Em Manaus, o rio Negro apresentou redução de 30 centímetros na última semana, alcançando a cota de 27,60 metros. No rio Solimões, o nível também recuou: em Tabatinga, a queda foi de 42 centímetros, chegando a 6,45 metros, enquanto em Manacapuru o rio baixou 27 centímetros e atingiu 18,37 metros.


Na bacia do rio Purus, a estação de Beruri registrou diminuição de 31 centímetros no período, refletindo o comportamento do rio Solimões. A cota atual é de 19,58 metros.

Já o rio Madeira continua em vazante, apesar de uma elevação momentânea registrada em Porto Velho (RO). Segundo o SGB, o aumento foi provocado pelas chuvas na parte alta da bacia. A cota observada na capital rondoniense foi de 7,32 metros.

No rio Amazonas, o nível das águas caiu 28 centímetros em Careiro e 26 centímetros em Itacoatiara. As medições apontaram cotas de 15,27 metros e 12,88 metros, respectivamente.

Entre os rios monitorados, apenas o rio Branco apresenta níveis inferiores à faixa de normalidade para esta época do ano, mantendo a tendência de vazante mais intensa observada nas últimas semanas.

Em Boa Vista (RR), o nível recuou 52 centímetros e chegou a 2,23 metros. Em Caracaraí (RR), a redução foi ainda maior, de 72 centímetros, com a cota registrada em 3,23 metros.

O boletim é elaborado com dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), em parceria com outras instituições. As projeções são baseadas em modelos hidrológicos e podem sofrer variações.

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