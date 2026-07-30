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Violência contra crianças e adolescentes gera mais de 4 mil denúncias no Amazonas

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Redação 5
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O Amazonas registrou 4.233 denúncias de violência contra crianças e adolescentes entre janeiro e julho de 2026, conforme dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, baseados nos registros do Disque 100. O volume coloca o estado na 14ª posição entre as unidades da federação com maior número de notificações no período.

Diante desse cenário, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) destaca a importância de identificar sinais de violência, incentivar a denúncia e fortalecer a rede de proteção voltada ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.


Em âmbito nacional, os registros também apresentaram aumento. Nos sete primeiros meses de 2026, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) recebeu cerca de 193 mil denúncias envolvendo esse público. No mesmo intervalo de 2025, haviam sido contabilizadas pouco mais de 171 mil ocorrências, o que representa um crescimento de aproximadamente 12%.

Segundo a defensora pública Hélvia Castro, que atua na área da Infância, o aumento das notificações reforça a necessidade de ampliar as ações de prevenção e garantir assistência rápida às vítimas.

“A Defensoria Pública integra a rede de proteção de crianças e adolescentes e atua tanto na prevenção quanto diante de situações de violação de direitos. Oferecemos orientação jurídica às famílias, acompanhamos as vítimas e adotamos as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para garantir sua proteção”, afirmou.

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