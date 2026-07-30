Manaus convoca profissionais selecionados para campanha de vacinação antirrábica

Prefeitura de Manaus divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 001/2026 e a convocação dos profissionais selecionados para atuarem na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2026. A publicação consta na edição de terça-feira, 28/7, do Diário Oficial do Município (DOM).

Os documentos podem ser consultados em www.manaus.am.gov.br/semsa/wp-content/uploads/sites/8/2026/07/Convocacao.pdf. Os profissionais convocados deverão acessar o link https://pssemsa.manaus.am.gov.br e anexar a documentação necessária, descrita no anexo I do edital de convocação, como carteira de identidade, CPF, inscrição no PIS/Pasep, comprovante de residência e certidões negativas.





“O candidato precisa acessar o edital e verificar a lista de documentos solicitados, observar se essa documentação está dentro dos prazos de validade e anexar tudo conforme estabelecido no sistema”, orienta Eymerson Queiroz da Encarnação, diretor em exercício da Diretoria de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Dtrab).

Concluída essa etapa, os profissionais terão o prazo de 30 de julho a 13 de agosto para comparecer à sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para realização dos procedimentos pré-admissionais. A sede da Semsa está localizada na rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Para esse processo seletivo, foram ofertadas 295 vagas. A maior oferta foi para o cargo de vacinador/registrador com 270 vagas, sendo 256 para ampla concorrência e 14 para as Pessoas com Deficiência (PcDs). As outras vagas foram para os cargos de auxiliar de base e campo, 12, com 11 para ampla concorrência e uma para PcD, oito para tabulador e cinco para médico veterinário, estes últimos para ampla concorrência.

Os profissionais convocados irão atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de 2026, que será realizada no período de 1º de setembro a 30 de novembro, sob coordenação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Carlos Durand, da Semsa.