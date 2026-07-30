Renato Junior inaugura biblioteca na Semulsp voltada à qualificação de servidores e comunidade

Prefeito de Manaus, Renato Junior, inaugurou nesta quarta-feira (29) a “Semulsp do Saber – Biblioteca Dona Fátima Silva”, espaço criado para incentivar a leitura, a qualificação profissional e a formação dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Instalada na sede da secretaria, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, a biblioteca também estará disponível para a comunidade, com atenção especial aos estudantes da rede municipal. A proposta é utilizar o espaço como apoio às atividades de educação ambiental e incentivo à leitura.





A estrutura reúne livros para leitura e pesquisa, computadores com acesso à internet, área tecnológica, praça de convivência e um aquário com espécies de peixes da região amazônica. Entre as atividades planejadas estão cursos de idiomas estrangeiros, inicialmente direcionados aos garis, com foco na ampliação das oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Durante a inauguração, Renato Junior afirmou que a entrega integra o processo de revitalização da sede da Semulsp, que, segundo a Prefeitura, passou por anos de abandono antes de ser reformada.

“Aqui, o lixo reciclado passa, mas a educação ambiental fica. Cuidar da cidade também é cuidar das pessoas que trabalham diariamente para mantê-la limpa”, declarou o prefeito.

Valorização dos trabalhadores

Além da biblioteca, a Semulsp passou a contar com outros espaços reformados. Entre eles está a cozinha Rosilene Rocha, que recebeu equipamentos para a preparação das refeições destinadas aos garis.

A Prefeitura também destaca a ampliação do quadro de profissionais da limpeza urbana. Com a contratação de mais de 500 trabalhadores, o efetivo da área chegou a aproximadamente 1.500 servidores.

Para Renato Junior, as medidas representam ações de valorização dos profissionais responsáveis pela limpeza da capital.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, afirmou que a biblioteca foi criada para representar uma mudança permanente na estrutura oferecida aos trabalhadores da pasta.

Segundo ele, o espaço busca garantir aos servidores acesso a conhecimento, tecnologia e novas oportunidades de capacitação.

A “Semulsp do Saber – Biblioteca Dona Fátima Silva” recebeu o nome em homenagem a Fátima Silva, esposa do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Manaus Joel Silva e mãe do vereador Joelson Silva.