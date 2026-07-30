quinta-feira, 30 de julho de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Ao lado de David, Katy Feitoza reúne 1,5 mil pessoas em lançamento...

Ao lado de David, Katy Feitoza reúne 1,5 mil pessoas em lançamento de candidatura

Por
Redação 2
-
Foto: Dhyeizo Lemos / Comunicação David Almeida

Ao lado do candidato ao Governo do Amazonas e presidente estadual do partido Avante, David Almeida, a empresária Katy Feitoza lançou na noite desta quarta-feira (29/7) sua candidatura a deputada estadual. O encontro lotou a Arena Avante, na zona Centro-Sul, com cerca de 1.500 pessoas e reuniu lideranças comunitárias, empreendedores, representantes de movimentos sociais, apoiadores da capital e do interior. Também participaram a candidata à Câmara Federal, Dra. Aryel Almeida, e a candidata a vice-governadora, Dra. Shádia.

Empreendedora e idealizadora de projetos voltados à geração de oportunidades para mulheres, Katy apresentou as principais bandeiras que pretende defender na Assembleia Legislativa, entre elas o fortalecimento do empreendedorismo feminino, políticas públicas para mães atípicas, ações de prevenção e combate à obesidade e iniciativas voltadas à promoção da saúde. Ao agradecer a presença do público, afirmou que sua candidatura nasce da confiança construída ao longo de sua trajetória e do compromisso de ampliar oportunidades para quem mais precisa.


Foto: Dhyeizo Lemos / Comunicação David Almeida

“Eu dei o meu nome para representar vocês. Este projeto existe para melhorar o Amazonas, transformar a nossa realidade e criar oportunidades para quem mais precisa. Escolhi permanecer ao lado de um grupo com o qual construí uma relação de confiança, lealdade e trabalho”, afirmou.

Katy também compartilhou uma experiência vivida por sua família durante o tratamento do marido contra a obesidade, explicando que esse episódio fortaleceu seu compromisso com políticas públicas voltadas à prevenção, ao acesso ao tratamento e à qualidade de vida, uma das prioridades de sua atuação parlamentar.

Recebido com entusiasmo por lideranças e apoiadores ainda na chegada à Arena Avante, David Almeida percorreu o espaço cumprimentando o público antes de subir ao palco. Em seu discurso, destacou a capacidade de mobilização demonstrada por Katy Feitoza e afirmou que a participação popular reforça a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento do Amazonas.

“O que está em jogo é o futuro do nosso Estado. Não estou aqui para fazer promessas, mas para assumir compromissos. O que deu certo em Manaus pode ser ampliado para o Amazonas, com planejamento, trabalho e capacidade de transformar recursos públicos em resultados para a população”, declarou.

Foto: Dhyeizo Lemos / Comunicação David Almeida

Durante sua fala, David voltou a defender que os resultados obtidos em Manaus nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e assistência social demonstram que é possível ampliar esse modelo de gestão para todo o Estado, tendo como prioridade a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a redução das desigualdades entre a capital e o interior.

A candidata à Câmara Federal, Dra. Aryel Almeida, destacou a importância da participação feminina na política e defendeu que mais mulheres ocupem espaços de decisão, especialmente em áreas estratégicas como saúde e desenvolvimento social. Já a candidata a vice-governadora do Amazonas, Dra. Shádia ressaltou a trajetória empreendedora de Katy Feitoza e afirmou que ampliar as oportunidades para as mulheres representa também promover autonomia, geração de renda e fortalecimento das famílias amazonenses.

Artigo anteriorMilei assina decreto que prevê expulsão de estrangeiros que atacarem argentinos
Próximo artigoParceria entre Semed e Cefojam incentiva participação democrática nas escolas municipais

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.