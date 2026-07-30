Ao lado de David, Katy Feitoza reúne 1,5 mil pessoas em lançamento de candidatura

Ao lado do candidato ao Governo do Amazonas e presidente estadual do partido Avante, David Almeida, a empresária Katy Feitoza lançou na noite desta quarta-feira (29/7) sua candidatura a deputada estadual. O encontro lotou a Arena Avante, na zona Centro-Sul, com cerca de 1.500 pessoas e reuniu lideranças comunitárias, empreendedores, representantes de movimentos sociais, apoiadores da capital e do interior. Também participaram a candidata à Câmara Federal, Dra. Aryel Almeida, e a candidata a vice-governadora, Dra. Shádia.

Empreendedora e idealizadora de projetos voltados à geração de oportunidades para mulheres, Katy apresentou as principais bandeiras que pretende defender na Assembleia Legislativa, entre elas o fortalecimento do empreendedorismo feminino, políticas públicas para mães atípicas, ações de prevenção e combate à obesidade e iniciativas voltadas à promoção da saúde. Ao agradecer a presença do público, afirmou que sua candidatura nasce da confiança construída ao longo de sua trajetória e do compromisso de ampliar oportunidades para quem mais precisa.





“Eu dei o meu nome para representar vocês. Este projeto existe para melhorar o Amazonas, transformar a nossa realidade e criar oportunidades para quem mais precisa. Escolhi permanecer ao lado de um grupo com o qual construí uma relação de confiança, lealdade e trabalho”, afirmou.

Katy também compartilhou uma experiência vivida por sua família durante o tratamento do marido contra a obesidade, explicando que esse episódio fortaleceu seu compromisso com políticas públicas voltadas à prevenção, ao acesso ao tratamento e à qualidade de vida, uma das prioridades de sua atuação parlamentar.

Recebido com entusiasmo por lideranças e apoiadores ainda na chegada à Arena Avante, David Almeida percorreu o espaço cumprimentando o público antes de subir ao palco. Em seu discurso, destacou a capacidade de mobilização demonstrada por Katy Feitoza e afirmou que a participação popular reforça a construção de um projeto voltado ao desenvolvimento do Amazonas.

“O que está em jogo é o futuro do nosso Estado. Não estou aqui para fazer promessas, mas para assumir compromissos. O que deu certo em Manaus pode ser ampliado para o Amazonas, com planejamento, trabalho e capacidade de transformar recursos públicos em resultados para a população”, declarou.

Durante sua fala, David voltou a defender que os resultados obtidos em Manaus nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e assistência social demonstram que é possível ampliar esse modelo de gestão para todo o Estado, tendo como prioridade a melhoria da qualidade dos serviços públicos e a redução das desigualdades entre a capital e o interior.

A candidata à Câmara Federal, Dra. Aryel Almeida, destacou a importância da participação feminina na política e defendeu que mais mulheres ocupem espaços de decisão, especialmente em áreas estratégicas como saúde e desenvolvimento social. Já a candidata a vice-governadora do Amazonas, Dra. Shádia ressaltou a trajetória empreendedora de Katy Feitoza e afirmou que ampliar as oportunidades para as mulheres representa também promover autonomia, geração de renda e fortalecimento das famílias amazonenses.