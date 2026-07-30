Casarão Cassina recebe projeto Vida 60+ Conectada que incentiva envelhecimento ativo

A relação entre longevidade e tecnologia será tema de um encontro voltado ao público com mais de 60 anos em Manaus. O projeto Vida 60+ Conectada será lançado nesta sexta-feira (31), no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico da capital amazonense.

Criada pela startup amazonense Happy Sênior, a iniciativa terá cinco edições mensais e pretende estimular uma reflexão sobre como as ferramentas digitais podem contribuir para uma vida mais ativa, autônoma e participativa na maturidade.





As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (92) 98639-6462.

A proposta vai além do ensino sobre aplicativos e recursos tecnológicos. O projeto busca discutir temas como autoestima, relacionamentos, qualidade de vida, autonomia e participação social, mostrando como a tecnologia pode ser utilizada para aproximar pessoas e facilitar atividades do cotidiano.

Segundo a CEO da Happy Sênior, Yndira Assayag, o objetivo é ampliar a compreensão sobre o papel da tecnologia na vida da população 60+.

“Conexão não se resume ao uso da internet. A tecnologia pode fortalecer vínculos, ampliar a autonomia e incentivar uma participação mais ativa na sociedade”, afirma.

Encontro terá conversa e troca de experiências

Com duração aproximada de uma hora e meia, o primeiro encontro contará com momentos de conversa e escuta, além da troca de experiências entre os participantes. Entre os assuntos abordados estarão o envelhecimento ativo e as possibilidades proporcionadas pela tecnologia no dia a dia.

A programação será conduzida por Yndira Assayag e pela consultora de desenvolvimento humano Mary Helena Koifman. Aos 75 anos, Mary Helena continua atuando em projetos relacionados à valorização da maturidade.

Para ela, a chegada aos 60 anos não deve representar o encerramento de ciclos, mas uma oportunidade para novas experiências.

“A vida não para depois dos 60 anos. Ela continua cheia de oportunidades para aprender, compartilhar experiências, fazer novas amizades e descobrir caminhos”, destaca.

Tecnologia como ferramenta de inclusão

O projeto também conta com o apoio do Casarão da Inovação Cassina, espaço dedicado ao desenvolvimento do ecossistema de inovação em Manaus. A realização de uma atividade voltada ao público 60+ reforça a importância de ampliar o acesso desse segmento aos ambientes de tecnologia e inovação.

Para Yndira, a parceria representa uma oportunidade de aproximar a população madura de espaços que tradicionalmente recebem iniciativas de empreendedorismo e inovação.

A expectativa é que as cinco edições do Vida 60+ Conectada reúnam novos participantes a cada mês, ampliando o debate sobre longevidade e mostrando que permanecer conectado ao mundo também significa continuar aprendendo, criando vínculos e ocupando novos espaços.