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Mulher é assaltada por bandidos armados em motocicleta na comunidade Mundo Novo

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

Uma mulher foi vítima de um assalto registrado por câmeras de vigilância na comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

As imagens mostram o momento em que a vítima caminhava pela via carregando uma bolsa quando foi surpreendida por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. O garupa desce do veículo, aborda a mulher e anuncia o assalto.


Durante a ação, o suspeito revista a vítima e leva sua bolsa, além de outros pertences pessoais. Em seguida, a dupla foge do local na motocicleta, tomando rumo desconhecido.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou presos. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que poderão utilizar as imagens das câmeras de segurança para auxiliar na identificação dos criminosos.

Por Correio da Amazônia

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