Mulher é assaltada por bandidos armados em motocicleta na comunidade Mundo Novo

Uma mulher foi vítima de um assalto registrado por câmeras de vigilância na comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

As imagens mostram o momento em que a vítima caminhava pela via carregando uma bolsa quando foi surpreendida por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. O garupa desce do veículo, aborda a mulher e anuncia o assalto.





Durante a ação, o suspeito revista a vítima e leva sua bolsa, além de outros pertences pessoais. Em seguida, a dupla foge do local na motocicleta, tomando rumo desconhecido.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados ou presos. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que poderão utilizar as imagens das câmeras de segurança para auxiliar na identificação dos criminosos.

Por Correio da Amazônia