Assaltante rouba R$ 37 mil em canetas emagrecedoras e R$ 5 mil de drogaria em Manaus

Na manhã desta quarta-feira (29), uma drogaria foi alvo de um assalto na Avenida Padre João Ribeiro, no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O criminoso roubou aproximadamente R$ 37 mil em canetas emagrecedoras, além de R$ 5 mil em dinheirodo estabelecimento.

Segundo informações da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu no momento em que a drogaria estava sendo aberta. Funcionários da unidade foram rendidos por um homem armado, que anunciou o assalto e recolheu os produtos e o dinheiro do caixa.





Após a ação criminosa, as vítimas foram levadas para a copa da drogaria, onde permaneceram até a chegada de outra funcionária, que conseguiu libertá-las e acionar a Polícia Militar.

Ainda conforme a polícia, o suspeito arrancou os cabos do computador responsável pelo monitoramento das câmeras de segurança, na tentativa de dificultar a identificação e a investigação do crime.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que busca identificar e localizar o autor do assalto. Até o momento, ninguém foi preso.

Por Correio da Amazônia