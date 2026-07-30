Parceria entre Semed e Cefojam incentiva participação democrática nas escolas municipais

A Escola Municipal Charles Garcia recebeu, nesta semana, a Caravana da Organização Estudantil, promovida pelo Centro de Formação Juventudes Amazônicas em Movimento (Cefojam), em uma ação voltada ao fortalecimento dos grêmios estudantis e da participação democrática no ambiente escolar. A atividade integra um projeto desenvolvido com recursos do Ministério da Educação (MEC), que contempla formações nas áreas das artes, das relações étnico-raciais e da formação política.

Durante a programação, estudantes participaram de momentos de diálogo e orientação sobre a importância da organização estudantil, do protagonismo juvenil e da atuação dos grêmios como espaços de representação e construção coletiva dentro da escola. A iniciativa busca incentivar a participação dos alunos nas decisões escolares, fortalecendo a gestão democrática e a cidadania.





A professora Sandra Damasceno destacou que a atividade é resultado da Caravana da Organização Estudantil e tem como principal objetivo apoiar a criação e o fortalecimento dos grêmios nas escolas. “Nós vamos passar para fortalecer os processos de escolha dos grêmios, fortalecer as atividades dos grêmios que já estão constituídos, para que a escola se torne um espaço democrático”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reforça que ações como essa contribuem para a formação integral dos estudantes, estimulando o diálogo, a liderança e o compromisso com a construção de uma educação mais participativa, inclusiva e democrática.