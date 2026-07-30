Imigrantes marroquinos atravessam fronteira e lotam orla de Ceuta, na Espanha

Milhares de imigrantes vindos do Marrocos chegaram nesta quinta-feira (30) a Ceuta, território espanhol localizado no norte da África, em meio a uma movimentação considerada atípica na fronteira.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande concentração de pessoas na orla da cidade. Segundo relatos, a região já vinha registrando a chegada diária de dezenas de marroquinos há cerca de dez dias, mas o fluxo aumentou significativamente nesta quinta.





Parte dos imigrantes teria atravessado a fronteira a nado ou caminhando. Vídeos também mostram pessoas comemorando a entrada em território espanhol, enquanto algumas gritavam “Viva a Espanha”.

De acordo com a agência estatal espanhola EFE, centenas de jovens conseguiram escalar a estrutura de segurança instalada na fronteira antes que os portões fossem abertos. A movimentação ocorreu enquanto as forças de segurança enfrentavam dificuldades para conter o grande número de pessoas.

Diante do aumento do fluxo migratório, o prefeito de Ceuta, Juan Jesús Vivas, voltou a pedir apoio ao governo central espanhol. O prefeito já havia solicitado ao primeiro-ministro Pedro Sánchez a declaração de estado de emergência diante da chegada em massa de imigrantes.

Após o episódio desta quinta-feira, Vivas também pediu a mobilização do Exército para auxiliar as autoridades locais no controle da situação.

O governo espanhol anunciou que o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, irá a Ceuta nesta sexta-feira (31). Ele deverá se reunir com autoridades locais e responsáveis pela segurança para avaliar a situação e discutir medidas diante do aumento da chegada de imigrantes.