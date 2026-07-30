quinta-feira, 30 de julho de 2026
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Verão amazônico: personal orienta sobre atividades físicas em dias de calor intenso

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Redação 5
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Foto: Reprodução

A partir de junho, quem mora no Amazonas sabe que é o período em que começa o chamado verão amazônico, quando o termômetro marca altas temperaturas. Para quem tem o hábito de praticar atividades físicas ao ar livre, como corrida, caminhada, ciclismo, entre outros, alguns cuidados precisam ser redobrados, para evitar fadiga e até mesmo lesões. É o que orienta o personal da Bodytech Ponta Negra, Gabriel Souza.

“O calor extremo do verão amazônico acelera a desidratação, eleva os batimentos cardíacos e exige ajustes imediatos nos horários e nos cuidados de quem pratica atividades físicas em ambientes externos”, explica.


Gabriel Souza orienta que é importante manter a prática de caminhadas ou corridas por volta das 5h às 7h da manhã ou à noite, após às 18h. Segundo o especialista, é importante priorizar áreas arborizadas e sempre se manter hidratado, aumentando o consumo de água e também cuidando da pele com uso de protetor solar.

Ele alerta ainda para o caso de idosos e pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, que devem adotar cuidados ainda maiores.

“Eu oriento sempre a redobrar o consumo de água ou água de coco, que ajuda a repor os eletrólitos perdidos pelo suor e optar sempre por roupas mais leves para a prática das atividades. Já para quem pratica musculação, ou exercícios de grande intensidade, ou gasto calórico, sempre optar por lugares fechados e bem climatizados”, reforça.

O personal da Bodytech explica ainda que uma opção para se manter ativo, com a rotina de atividades físicas e cuidando da saúde é treinar em ambientes indoor.

“Hoje é super possível manter uma rotina de treinos dentro da academia, sendo uma opção mais segura e sem deixar de cumprir as atividades. Na Bodytech, oferecemos uma gama de atividades que vão muito além da musculação e da esteira, fazendo com que o treino diário seja mais divertido e diversificado”, comenta.

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