Foragido da justiça atira na polícia e acaba levando um tiro de fuzil no Vila Marinho

MANAUS – Uma denúncia anônima ao telefone 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), ajudou a polícia a recapturar Manoel Junio Monteiro Bastos, de 27 anos, foragido do sistema prisional do estado. Ele foi preso nesta terça-feira (24/11) na Vila Marinho, zona oeste de Manaus, após uma operação policial coordenada pela SSP. Duas armas de fogo foram apreendidas com o infrator.

Com passagens por crimes como homicídio, latrocínio e roubo, Manoel Junio foi localizado na Rua B, por volta das 15h30. As equipes deslocaram para a região após a denúncia informar que o infrator estava na área se preparando para encontrar um comparsa e seguir para praticar roubos na capital. “Junior Doido”, como é conhecido pela polícia, atirou ao perceber a chegada dos policiais, e foi alvejado. Nenhum policial ficou ferido.

Segundo os policiais, mesmo baleado, ele tentou entrar em algumas casas para fugir da polícia. Mas foi pego antes disso. Ele foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde da capital.

Com o foragido, as equipes policiais localizaram uma pistola calibre 40 e outra pistola calibre 9mm, além de 12 munições e um aparelho celular. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia Civil, localizado no bairro Santo Agostinho.