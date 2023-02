Ford inicia a pré-venda da F-150

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes

Há muitos anos a Ford “ensaiava” a importação da picape mais vendida dos EUA. Agora que a marca tornou-se uma importadora, com foco em modelos premium, começa a trazer para o Brasil duas versões da F-150.

Superlativa, já começando pelo tamanho: a picape grande tem 5,880 metros de comprimento e 2,43 metros de largura (com espelhos). O design é imponente, com ampla grade, faróis em full LED, capô musculoso e rodas de 20 polegadas.

Serão duas versões: Lariat, com detalhes mais esportivos como grade, emblemas e rodas em preto, e a Platinum, mais luxuosa, com cromados e mais equipada.

A caçamba acomoda até 1.370 litros e suporta até 728 kg de carga (versão Lariat, ou 681 kg na Platinum). A capacidade de reboque é de 3.515 kg.

Motor V8 do Mustang

Para empurrar a picapona de quase 2,5 toneladas, a Ford colocou o motor V8 5.0 de 405 cv de potência e 56,7 kgfm de torque, acoplado à transmissão automática de 10 marchas – o mesmo conjunto mecânico do Mustang!

A tração é integral de 4 modos e há ainda 8 modos de condução, conforme o terreno.

Movida apenas a gasolina, a F-150 faz 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. O tanque de 136 litros permite que a picape atinja autonomia superior a 1 mil km. Em contrapartida, encher o tanque vai custar mais de R$ 700.

Cabine luxuosa

Por dentro, há muito espaço, conforto e tecnologia. O motorista tem dois displays de 12” cada, 10 ajustes do banco de couro com memória e até regulagem de distância dos.

Quem vai atrás se sente numa sala. Com distância entreeixos de 3,67 m (o mesmo que uma Ram 1500 e 1 metro a mais que um VW Taos) há espaço de sobra.

Completam a cabine, o amplo teto solar, muitos porta-objetos, tomadas USB e sistema de som Bang & Olufsen com 18 alto-falantes na versão Platinum.

A picape oferece câmeras 360 graus, 8 airbags, piloto automático adaptativo com assistência de centralização de faixa, assistente autônomo de frenagem e detecção de pedestre, assistente de manobras evasivas, assistente de descida, assistente em cruzamentos, monitoramento de ponto cego e câmera traseira com detecção de objetos, entre outros itens.

A Ford F-150 entra em pré-venda por R$ 470.000 (Lariat) e R$ 490.000 (Platinum). Os preços serão garantidos até a entrega, já que a picape pode levar de 90 a 120 dias para chegar.

Versa 2023 chega com novidades

Após um 2022 com distribuição instável, devido à falta de componentes, a Nissan registrou a venda de apenas 5.656 unidades do Versa, ou 4,5% de market share.

O sedã compacto importado do México, que briga no mesmo segmento com os nacionais Chevrolet Onix Plus (67% de participação), Honda City (12%), Toyota Yaris Sedan (12%) e VW Virtus (5%), retoma as vendas agora em três versões.

Embora no país de origem o carro tenha passado por um facelift, aqui a Nissan vende o mesmo modelo lançado em 2020, com novidades em conteúdos para a linha 2023. A montadora, por sua vez, não tem previsão de quando o sedã com a nova frente vai chegar por aqui.

O Versa ainda exibe um design harmonioso e moderno, na frente e traseira. Na versão topo de linha Exclusive, faróis principais e diurnos são em LED.

O melhor do Versa está por dentro: desde bancos com gravidade zero, mais ergonômicos, à ampla cabine e espaço no banco traseiro, 20 porta-objetos e 3 portas USB para recarga de celular, comandos do aúdio no volante e botão de partida são comuns a todas as versões. O porta-malas acomoda 482 litros.

A segurança conta com uma lista recheada de itens, como 6 airbags, monitoramento de ponto cego, alerta de colisão com assistente de frenagem, visão 360 graus com detector de movimento, alerta de tráfego cruzado traseiro e o alerta de esquecimento do banco traseiro – função inovadora que avisa se algo for deixado atrás, como uma criança ou objeto.

Sob o capô, o Versa mantém o mesmo motor flex 1.6 de até 113 cv e agora só disponível com câmbio CVT.

Os preços são competitivos: começam em R$ 100.190 na configuração Sense, vai a R$ 109.370 na opção Advance e chega a R$ 121.690 na Exclusive.

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br. E-mail: [email protected]