O ‘Bom Futuro’ também está aberto a todas as pessoas do Amazonas

O Sítio Bom Futuro, um dos locais mais aprazíveis construído às margens do Rio Negro no Amazonas, está aberto para visitação pública, todos os dias, das 08 às 18h.

O seu proprietário, Jander Vieira, só não aceita bebidas alcóolicas, em um dos locais mais belo e arejado do Estado do Amazonas.

O motivo, segundo ele, é que ao apreciar a Natureza sem o efeito entorpecente das bebidas alcóolicas, as pessoas tem a oportunidade de integrar ao máximo, a toda beleza reinante na natureza amazônica. No seu estágio real.

O Sítio Bom Futuro fica bem próximo de outro paraíso histórico, a Vila do Paricatuba, no município de Iranduba, Amazonas.

Indo ao Bom Futuro

Para quem pretende ir ao Sítio Bom Futuro, pode se dirigir à Rodovia Manoel Urbano, AM-70, entra à direita no KM-21 (Ramal do Paricatuba), vai seguindo as placas de informação por todo o Ramal até chegar ao Bom Futuro.

Valores:

Diária de R$20,00 por pessoa, podendo passar o dia. É bom levar alimentos e bebidas não alcóolicas. O Camping custa R$40,00 por pessoa, levando alimentos, bebidas e barraca.

O Sítio ainda não dispõe de restaurante, mas para quem desejar, Jander indica o ‘Mirante do Negro’ e o restaurante ‘Casarão’, que ficam próximos, na Vila do Paricatuba.