Forte chuva alaga ruas de Manaus

A chuva desta sexta-feira (17) já causa transtornos em Manaus. Algumas ruas estão alagadas e com trânsito complicado.

A avenida Maceió, Zona Centro-Sul de Manaus, por exemplo, já está debaixo d’água. Na Zona Norte, ruas do bairro Monte das Oliveiras já registram alagação.

A Defesa Civil do Município informou que já há 19 ocorrências registradas com a forte chuva. A maioria é por alagação, mas em risco imediato.

Uma das equipes do órgão está na rua 18 do bairro Alfredo Nascimento, Zona Leste. No local, há risco de um barranco desabar.