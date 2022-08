Funcionário tenta furtar mais 50 kg de carne de supermercado

MANAUS – André Victor Felipe, 18, foi peso no final da tarde de quinta-feira (25), após ser flagrado desviando alimentos do estabelecimento comercial onde trabalhava na Avenida Torquato Tapajós, na zona centro-oeste de Manaus.

Os funcionários do supermercado desconfiaram da ação por conta do alto valor das compras e chamaram a polícia, que conseguiu prender um dos suspeitos. Ele estava junto com outras pessoas que fugiram com a chegada dos policiais.

“Antes de tentar o furto qualificado, ele aprendeu diversos golpes na internet. Ele já vinha praticando pequeno golpes e hoje tentou um valor acima, maior do que o normal, disse o policial que atendeu a ocorrência.

Mais de 50 quilos de carnes, no valor de quase R$ 1.300 reais foram apreendidos com o suspeito. “Ele confessou que já tinha o lugar para entregar os produtos, que devem voltar para o supermercado”, reforçou o policial.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A polícia vai continuar investigando para tentar encontrar os outros suspeitos que fugiram do local.