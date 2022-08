Amazonas contará com mais de 20 mil mesários nas eleições deste ano

O Amazonas terá 20.673 mesários nas eleições deste ano. O número é 31,3% menor do que o registrado em 2018, quando 30.127 mesários foram convocados no Estado. No Brasil são, aproximadamente, 1,7 milhão de mesários nomeados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre o quantitativo de 2022, 14% se candidataram para atuar de forma voluntária no dia da eleição. Em 2018 eram apenas 5% no Amazonas.

De acordo com os dados apresentados, quase 4 mil mesários com deficiência foram nomeados e estão aptos a votar na eleição selecionada. A página também disponibiliza um gráfico que apresenta o quantitativo de colaboradores por tipo de deficiência. É importante observar que um eleitor pode declarar mais de um tipo de deficiência.

No painel, é possível filtrar os dados por ano, país, região, UF, município e turno. A página possibilita ainda o cruzamento de dados por estado civil, gênero, grau de instrução, faixa etária, convocados e voluntários.