Fundo Amazônia receberá doação de R$ 23 milhões do Japão

O Fundo Amazônia receberá uma doação de R$ 13 milhões do Japão, conforme anunciou a ministra das Relações Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, durante reunião bilateral com o ministro brasileiro, Mauro Vieira. Está é a primeira vez que o projeto terá um aporte do país asiático.





O valor, embora não seja alto de acordo com o próprio país, é simbólico e representa um compromisso com o combate às mudanças climáticas. Assim, o Japão se une a outros seis países (Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Suíça) e à União Europeia, que fizeram doações ao fundo.

De acordo com um balanço recente apresentado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Amazônia captou R$ 726 milhões em 2023, e tem hoje R$ 3 bilhões disponíveis para projetos. Outros R$ 3,1 bilhões estão prometidos pelos doadores, e devem ser pagos em etapas.