Mega-Sena pode pagar R$ 110 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 110 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2692, que será realizado neste sábado, 24. O sorteio ocorre a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h.





No último sorteio, realizado na quinta-feira, 22, ninguém acertou os números e o prêmio, portanto, acumulou.

Sorteios, valor e como apostar

A Mega-Sena tem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

Fonte: CNN Brasil