Braga dispara e amplia vantagem na corrida pelo Senado no Amazonas, aponta pesquisa

O senador Eduardo Braga (MDB), candidato à reeleição ao Senado pelo número 155, ampliou a liderança na disputa eleitoral no Amazonas, segundo pesquisa do Instituto Eficaz divulgada nesta sexta-feira (28/8). O levantamento mostra crescimento do candidato em Manaus, no interior e no resultado geral, além de aumento da distância para o segundo colocado.

Na comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto, realizada em junho, Braga avançou de 24,4% para 28,6% das intenções de voto no resultado geral. O crescimento foi de 4,2 pontos percentuais. No mesmo período, a vantagem sobre o segundo colocado passou de 9,6 para 12,9 pontos.





O desempenho também melhorou nos dois principais recortes territoriais. Em Manaus, Braga saiu de 19,8% para 23,2%, alta de 3,4 pontos percentuais. No interior, o crescimento foi ainda maior: o senador passou de 29,5% para 34,6%, avanço de 5,1 pontos.

Com os novos números, Braga mantém a liderança nos três cenários analisados pela pesquisa: capital, interior e resultado geral.

Liderança aparece em diferentes levantamentos

O resultado do Instituto Eficaz acompanha uma sequência de pesquisas divulgadas ao longo de 2026 que colocam Eduardo Braga na primeira posição na disputa pelo Senado no Amazonas.

Levantamentos realizados por institutos como Quaest, DMP, Action, Ipen, Census, Projeta, Pontual, Iveritas e Direto ao Ponto também registraram Braga na liderança.

Na pesquisa mais recente da Quaest, divulgada na terça-feira (25/8) e encomendada pela Rede Amazônica, o senador apareceu novamente em primeiro lugar, com nove pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado.

Embora os levantamentos tenham metodologias, períodos de coleta e amostras diferentes, os resultados mais recentes apontam para a manutenção de Braga na liderança da corrida eleitoral.

Eficaz ouviu mais de 1,5 mil eleitores

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira ouviu 1.517 eleitores entre os dias 24 e 27 de agosto, em Manaus e outros 11 municípios do interior do Amazonas. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número AM-04910/2026.

A pesquisa anterior do Instituto Eficaz ouviu 1.507 eleitores entre 31 de maio e 4 de junho, também em Manaus e 11 municípios do interior. O levantamento foi registrado sob o número AM-06823/2026.