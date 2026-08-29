Renato Junior entrega casas reformadas pelo Casa Manauara e anuncia expansão para 2027

Quatro famílias do bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, receberam nesta sexta-feira (28/8) as moradias reformadas pelo programa Casa Manauara. A entrega foi realizada pelo prefeito Renato Junior, que também anunciou a ampliação da iniciativa para 2027, com a previsão de alcançar mil casas reformadas na capital.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), o programa destinou R$ 117,2 mil para as quatro moradias entregues. As intervenções incluíram melhorias estruturais, troca e reparos em telhados, instalações elétricas e hidráulicas, pintura, portas, acabamento e adequações de acessibilidade.





Uma das casas beneficiadas foi a de Telma Araújo Lima, onde vivem cinco pessoas. A residência recebeu aproximadamente R$ 36 mil em melhorias. Entre os moradores está Adriana, de 29 anos, que ficou acamada após sofrer um acidente de moto.

Antes da reforma, o imóvel apresentava problemas estruturais e não oferecia condições adequadas de mobilidade para Adriana. Durante a entrega, o prefeito acompanhou as mudanças realizadas na residência.

“Quando a gente entra numa casa que está recebendo as melhorias do Casa Manauara, o nosso coração é diferente. A gente tem contato direto com gente, e eu gosto de gente. Se for para mudar a vida das pessoas para melhor, então eu estou aqui para isso”, afirmou Renato Junior.

Emocionada, Telma contou que não teria condições de arcar com a reforma e destacou o impacto das melhorias, principalmente para os cuidados com a filha.

Famílias comemoram transformação

Além da residência de Telma, outras três casas passaram por reformas no Cidade de Deus. Na rua Codajás, Lindalva Marinho comemorou as mudanças e brincou com a transformação do imóvel.

“Era a casa mais feia da rua, agora é a mais bonita”, afirmou.

A reforma incluiu a instalação de portas e portão, construção de calçada, forro, melhorias no sanitário e instalação de pia. Segundo a moradora, os serviços atenderam necessidades que ela não conseguia resolver por falta de recursos.

Na rua Idelfonso, Ana Claudia Rabelo também destacou a importância de ter conseguido melhorar a residência após anos de espera. Para ela, o programa atende famílias que não possuem condições financeiras para realizar reformas.

Outra beneficiária foi a boleira Thaís da Silva, de 38 anos. Além de melhorar as condições de moradia, a reforma também contribuiu para o trabalho da autônoma.

“Não mudou só a casa, mas o meu trabalho. Eu trabalho de boleira e agora o ambiente ficou muito mais bonito. Consegui um lugar para trabalhar, porque agora tenho a cozinha e um ateliê para fazer meus bolos”, relatou.

Na casa de Thaís, foram realizados serviços no telhado, pintura, instalação de portas, melhorias no portão e adaptações no banheiro, incluindo barras de apoio para a mãe da moradora.

Meta é entregar 200 casas até o fim do ano

Segundo o secretário municipal de Habitação, Júnior Nunes, o Casa Manauara foi retomado há pouco mais de um mês e já conta com 12 casas concluídas e outras 20 em execução.

“Já temos 12 casas prontas, 20 sendo executadas e mais quatro terminando. A nossa meta, até o final do ano, em quatro meses, é entregar 200 casas”, afirmou.

A residência de Telma está entre as primeiras acompanhadas após a retomada do programa. Além da reforma, a família também será beneficiada com mobília para a casa.

Programa terá expansão em 2027

Durante a entrega, Renato Junior anunciou que o Casa Manauara será ampliado no próximo ano. A meta da Prefeitura é reformar mil moradias em Manaus em 2027.

“Eu quero que mais famílias tenham acesso a esse benefício de ter sua casa, seu lar reformado, para ter dignidade. No próximo ano, vou ampliar o projeto Casa Manauara. Serão mil casas em Manaus reformadas pelo programa”, declarou o prefeito.

A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições de habitação de famílias que não possuem recursos para realizar reformas e adequações necessárias em seus imóveis.