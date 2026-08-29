sábado, 29 de agosto de 2026
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Mateus Assayag entrega ambulancha do Uaicurapá totalmente reformada e revitalizada

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Redação 2
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Foto: Pedro Coelho e Junior Preto Juju - SECOM

A estrutura de transporte de pacientes da zona rural de Parintins ganhou mais um reforço nesta sexta-feira (28), com a entrega da ambulancha do Uaicurapá totalmente reformada e revitalizada. A embarcação é a décima recuperada e devolvida às comunidades e passa a atender com maior qualidade os moradores de São Tomé e de outras localidades da região.

A entrega foi realizada pelo prefeito Mateus Assayag, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues; da coordenadora da comunidade São Tomé, Maria do Carmo; do diretor do Serviço de Resgate Municipal, tenente Cardoso; e da tripulação da embarcação. Parintins conta atualmente com 14 ambulanchas em operação 24 horas nas principais calhas de rios do município, estrutura que permite o deslocamento de pacientes das comunidades até unidades de saúde de referência na sede.


Foto: Pedro Coelho e Junior Preto Juju – SECOM

“Queremos atender melhor quem precisa dos serviços de saúde e, principalmente, minimizar as distâncias geográficas entre as comunidades e a sede do município”, destacou Mateus Assayag.

Representando os moradores, a coordenadora da comunidade, Maria do Carmo, comemorou o retorno da embarcação. “A gente estava precisando dessa ambulancha e agora ela volta totalmente renovada. Quero agradecer, em nome da comunidade de São Tomé, por esse trabalho realizado nas comunidades rurais”, afirmou.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, com as 14 ambulanchas distribuídas pelas principais regiões rurais, Parintins mantém uma estrutura de transporte fluvial de pacientes que é referência entre os municípios do interior do Amazonas.

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