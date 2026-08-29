Mateus Assayag entrega ambulancha do Uaicurapá totalmente reformada e revitalizada

A estrutura de transporte de pacientes da zona rural de Parintins ganhou mais um reforço nesta sexta-feira (28), com a entrega da ambulancha do Uaicurapá totalmente reformada e revitalizada. A embarcação é a décima recuperada e devolvida às comunidades e passa a atender com maior qualidade os moradores de São Tomé e de outras localidades da região.

A entrega foi realizada pelo prefeito Mateus Assayag, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues; da coordenadora da comunidade São Tomé, Maria do Carmo; do diretor do Serviço de Resgate Municipal, tenente Cardoso; e da tripulação da embarcação. Parintins conta atualmente com 14 ambulanchas em operação 24 horas nas principais calhas de rios do município, estrutura que permite o deslocamento de pacientes das comunidades até unidades de saúde de referência na sede.





“Queremos atender melhor quem precisa dos serviços de saúde e, principalmente, minimizar as distâncias geográficas entre as comunidades e a sede do município”, destacou Mateus Assayag.

Representando os moradores, a coordenadora da comunidade, Maria do Carmo, comemorou o retorno da embarcação. “A gente estava precisando dessa ambulancha e agora ela volta totalmente renovada. Quero agradecer, em nome da comunidade de São Tomé, por esse trabalho realizado nas comunidades rurais”, afirmou.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, com as 14 ambulanchas distribuídas pelas principais regiões rurais, Parintins mantém uma estrutura de transporte fluvial de pacientes que é referência entre os municípios do interior do Amazonas.