David Almeida cobra solução para falta de merenda em escola de São Paulo de Olivença

O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante), da coligação “Pra Cima, Amazonas”, publicou nesta sexta-feira (28/8), em suas redes sociais, um vídeo em apoio aos estudantes do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Calixto Ribeiro, em São Paulo de Olivença, que foram às ruas protestar contra problemas no fornecimento da alimentação escolar. Na publicação, David reproduz a palavra de ordem entoada pelos alunos e cobra uma solução do Governo do Estado.

Segundo relatos sobre a manifestação, o Ceti enfrenta problemas no fornecimento de café da manhã e almoço desde 14 de agosto. Sem a alimentação, estudantes não conseguem permanecer na unidade durante toda a jornada e têm sido liberados antes do horário previsto, com prejuízo às atividades do turno vespertino. A mobilização foi organizada pelo grêmio estudantil e percorreu ruas do município.





“Um, dois, três, quatro, queremos comida no prato”, repetiu David no início do vídeo, ao mostrar imagens da manifestação. Em seguida, classificou a situação como inaceitável e cobrou providências para restabelecer a alimentação dos estudantes.

“Não podemos permitir que isso se perpetue nos nossos municípios. Aos alunos do Ceti Calixto Ribeiro e ao povo de São Paulo de Olivença, toda a minha solidariedade”, declarou.

Problema é investigado pelo Ministério Público

A situação da unidade já é objeto de apuração pelo Ministério Público do Amazonas. Documento publicado pelo órgão em 25 de agosto registra que o serviço de alimentação do Ceti sofre interrupções recorrentes desde 2025. Representação apresentada por pais e responsáveis relata a liberação de estudantes às 11h20 em razão da falta de alimentação, sem o cumprimento integral da jornada escolar e com prejuízos pedagógicos.

No âmbito do Inquérito Civil nº 040.2025.000699, o Ministério Público requisitou à Secretaria de Estado de Educação informações e documentos relacionados à prestação do serviço de alimentação, incluindo contratos, histórico de pagamentos entre 2024 e 2026 e eventuais procedimentos sancionatórios. À direção da escola, foram solicitados registros das datas em que estudantes foram liberados antecipadamente por falta de alimentação.

David afirmou que o episódio evidencia a necessidade de colocar a educação e as condições básicas de permanência dos estudantes nas escolas entre as prioridades do Governo do Estado.

O candidato também questionou as prioridades da administração estadual ao citar duas recentes atas de registro de preços que previam valores máximos de até R$ 160,8 milhões para kits de dormitório e R$ 23,4 milhões para redes de dormir. As atas, que somavam até R$ 184,2 milhões, foram suspensas pelo governador Roberto Cidade após questionamentos públicos. O Governo do Estado informou que nenhuma compra havia sido realizada e nenhum recurso havia sido pago.

Ao final da publicação, David voltou a manifestar solidariedade aos estudantes de São Paulo de Olivença e repetiu a cobrança feita por eles nas ruas.

“Aos alunos de São Paulo de Olivença, toda a minha solidariedade. Um, dois, três, quatro: queremos comida no prato. Isso vai acabar”, concluiu.

Vídeo publicado por David Almeida no Instagram⁠: https://www.instagram.com/reel/DcmhMBEhTyC/?igsi=MWZnZjQzOW52Nm8ydA==.