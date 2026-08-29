‘Jaraqui da Gente’ distribui 57 mil peixes e beneficia 3 mil famílias em Manaus

O programa “Jaraqui da Gente” chegou, nesta sexta-feira, 28/8, no Distrito Industrial 2 e no Nova Vitória, na zona Leste da capital. Promovida pela Prefeitura de Manaus, a ação do dia distribuiu 57 mil peixes, beneficiando aproximadamente 3 mil famílias.

A iniciativa garante o acesso a uma alimentação saudável, promovendo a segurança alimentar da população em situação de vulnerabilidade social e estimulando o setor pesqueiro da região. A diretora de Segurança Alimentar da Semasc, Julianna Diz, destacou a abrangência do programa nas comunidades.





“Estamos atendendo todas as zonas, chegando nas comunidades que mais necessitam desta refeição, desta alimentação de qualidade, que é o peixe. Hoje, entregamos cerca de 57 mil peixes, atendendo quase 3 mil famílias no programa. Isso é muito importante para que as pessoas recebam o que é da nossa terra, uma alimentação de qualidade”, afirmou a diretora.

Para os moradores, a chegada da doação representa alívio no orçamento e acesso garantido a refeições de qualidade. A autônoma Jéssica de Souza ressaltou a importância da ação para a comunidade Santa Inês, no Distrito Industrial 2.

“Toda ajuda aqui dentro da comunidade Santa Inês é uma maravilha para nossas vidas. Só tenho a agradecer”, disse a moradora, que garantiu que o peixe iria direto para a frigideira no almoço.

A autônoma Maria Aparecida também agradeceu e assegurou que o peixe já seria frito para o almoço. “Vai ser no almoço hoje com um baião bem fritinho para eu almoçar com minha família. Vou já tratar e já vai para o fogo. É uma benção para nós todos nós”, relatou.

O pedreiro Izael Begé celebrou a entrega dos pescados e disse que evitou a saída da zona Leste para comprar peixe na feira da Panair. “Graças a Deus foi bem abençoado, a gente nem esperava esse peixe. Hoje eu ia até na Panair trazer uns peixes de lá, agora não vai precisar mais”, comemorou.

Com a continuidade do cronograma, o “Jaraqui da Gente” prevê novas etapas de distribuição em bairros e comunidades de diversas zonas urbanas e rurais de Manaus.