Samu Manaus conquista selo Diamante em atendimento a casos de AVC pelo sexto trimestre

Pelo sexto trimestre consecutivo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Prefeitura de Manaus, obteve o selo Diamante na premiação internacional EMS Angels, que reconhece a excelência dos serviços médicos de urgência no atendimento a pessoas com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC). O selo corresponde à certificação máxima do prêmio, sendo seguido pelas categorias Platina e Ouro, de acordo com o desempenho do serviço.

O Samu Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é avaliado pela EMS Angels desde 2024, tendo recebido selo Ouro nos dois primeiros trimestres daquele ano, seguido de um selo Diamante e um selo Platina. Desde 2025, o serviço pré-hospitalar municipal vem mantendo a certificação máxima nas avaliações trimestrais do prêmio, a mais recente delas referente aos meses de abril a junho deste ano.





Para a diretora de Rede Pré-Hospitalar Móvel e Sanitária da Semsa, Elen Assunção, a conquista e a manutenção do selo Diamante do EMS Angels resultam da transformação de melhorias implantadas em 2024 em uma rotina permanente de qualidade. Ela explica que o Samu Manaus aprimorou seus processos, com protocolos padronizados para identificação precoce do AVC, prioridade no envio das equipes, redução do tempo de atendimento e melhoria do registro e da transmissão de dados essenciais entre os pontos da rede assistencial.

“Disso resultou o aumento na identificação de casos suspeitos, o registro sistematizado do horário de início dos sintomas e a redução do tempo de atendimento na cena, contribuindo para diminuir o tempo até o tratamento, a mortalidade e as incapacidades decorrentes do AVC”, relata a diretora.

Conforme o gerente técnico do Samu Manaus, Eduardo Fernandes, para manter a certificação máxima, o serviço incorporou a Educação Permanente em Saúde e o monitoramento contínuo dos indicadores como ferramentas de gestão, realizando periodicamente capacitações e reuniões para discussão de casos e alinhamento de condutas, além da revisão sistemática dos atendimentos pelo Núcleo de Segurança do Paciente do serviço.

“Mais do que conquistar uma certificação, o Samu Manaus consolidou uma cultura de aprendizagem, avaliação e melhoria contínuas, com participação ativa dos servidores, garantindo um atendimento pré-hospitalar cada vez mais rápido, seguro, equânime e eficiente, em consonância com os princípios do SUS”, assinala o gerente.

Excelência

O Samu Manaus é o único serviço médico de urgência da região Norte avaliado no EMS Angels, que atualmente certifica 53 serviços, públicos e privados, de 15 estados do Brasil, além de serviços de diversos outros países. As certificações atestam o cumprimento de critérios rigorosos, baseados em diretrizes internacionais de agilidade no diagnóstico, no tempo de atendimento e na conduta terapêutica, fatores decisivos para salvar vidas e reduzir sequelas neurológicas.

Para participar da premiação, os serviços médicos devem manter um protocolo de AVC formal implementado, oferecer um programa anual de educação ou atualização sobre o agravo e utilizar escalas específicas na gestão de pacientes. As certificações Diamante, Platina e Ouro são atribuídas conforme o desempenho no atendimento de casos de AVC.

Para obter o selo Diamante, o serviço deve ter tempo médio de chegada ao local menor que 25 minutos, e percentuais de pelo menos 95% de pacientes enviados a hospitais preparados para AVC, 95% de casos em que o hospital foi pré-notificado, 95% de casos com relato de detalhes da medicação do paciente e 95% de casos com relato sobre o último horário em que a pessoa foi vista em condições normais.

O selo Platina é dado aos serviços com tempo médio de chegada ao local de 25 a 30 minutos, e percentuais de pelo menos 90% nos demais critérios. Para receber o selo Ouro, os serviços devem ter tempo médio de 31 a 35 minutos, e percentuais de pelo menos 85%.

Atenção pré-hospitalar

O Samu Manaus foi criado em 2006, com a missão de assegurar o atendimento da população nos casos de urgências clínicas, cirúrgicas, psiquiátricas, pediátricas, gineco-obstétricas e relacionadas a causas externas (traumatismos não intencionais, violências e suicídios).

O serviço pré-hospitalar municipal conta com uma frota de 56 veículos, sendo 34 unidades de suporte básico (USB), seis de suporte avançado (USA) e 16 motolâncias. As equipes de profissionais emergencistas atendem ainda as comunidades ribeirinhas do município, com o apoio de uma ambulancha.

As solicitações feitas pelo número de emergência 192 são repassadas à Central de Regulação de Urgências (CRU) do serviço, que conta com outras 11 bases descentralizadas para envio de equipes e veículos.

Premiação

O prêmio EMS Angels foi lançado em 2021 pela Angels Initiative, para reconhecer os profissionais e equipes de serviços médicos de urgência (EMS, na sigla em inglês) com melhor desempenho nos cuidados pré-hospitalares de AVC, que atuam para garantir acesso a um tratamento rápido e eficaz para pessoas vítimas do agravo e que monitoram seu trabalho de forma regular na busca contínua pela excelência.

Por meio da premiação, a iniciativa busca elevar o padrão dos cuidados de AVC, implementar o monitoramento da qualidade na fase pré-hospitalar e criar uma comunidade internacional de serviços médicos de urgência comprometida com a excelência no cuidado desse agravo.