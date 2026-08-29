Festival de Verão movimenta artistas, moradores e economia no Distrito do Caburi

Com estrutura nova, grandiosa e moderna, a Prefeitura de Parintins deu início nesta sexta-feira, 28 de agosto, ao Festival de Verão do Caburi 2026. Outro destaque da festa é a valorização e incentivo ao artista da terra, uma iniciativa do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Gonçalves, presentes no evento.

A festa, realizada na praia Brilho do Banzeiro, contou com apresentações dos artistas da casa Ney Cardoso, Drica Martins e Banda O. S. Som. É a valorização do povo caburiense, que também recebeu incentivo e recursos da Prefeitura de Parintins para promover a festividade.





“Todos os serviços são realizados por moradores daqui da região do Caburi e, assim, vamos associando alegria, descontração do povo com geração de emprego e muito trabalho aqui no Caburi e em Parintins”, disse o prefeito Mateus Assayag.

O artista caburiense, Ney Cardoso, parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Parintins de valorizar o artista local. “A gente só tem a agradecer ao prefeito e à vice-prefeita que dão oportunidade para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho. Pra mim é um prazer muito grande participar dessa festa que cresce a cada ano”, destaca.

Estrutura Nova

Esse ano, o Festival de Verão conta com uma nova estrutura disponibilizada pela Prefeitura de Parintins. Palco, iluminação, tendas, barracas, sonorização, sinalização, além da novidade de um piso especial instalado em frente ao palco. Profissionais de diversas especialidades também participam, entidades de segurança (Polícia, Bombeiros, Comissariado, etc.), saúde e fiscalização.

O diretor administrativo do Distrito do Caburi, Geandro Nascimento, exaltou a grandiosidade da festa. “Esse Festival de Verão do Caburi está sendo inédito com a megaestrutura que o prefeito Mateus Assayag trouxe com bandas, competições esportivas. O prefeito Mateus Assayag não mediu esforços para que esse ano o Caburi tivesse maior visibilidade. A população do Caburi só tem a agradecer”, disse.

A festa contou ainda com apresentação do cantor Gordinho Fortaleza, Rodrigo China e Banda e nos intervalos DJ Kelvin Sanches. As oito candidatas do concurso Garota Verão 2026 também fizeram suas apresentações para o público. O Festival de Verão do Caburi acontece de 28 a 30 de agosto na Praia Brilho do Banzeiro com disputas esportivas, atrações artísticas, lazer e a imponência da beleza natural caburiense.