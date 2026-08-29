Isaquias Queiroz supera favorito e vence a medalha de ouro no Mundial de Canoagem

O sábado (29) foi de mais um ouro para Isaquias Queiroz. O brasileiro superou o favoritismo do tcheco Martin Fuksa e conquistou a prova do C1 500m no Mundial de Canoagem, disputado em Poznan, na Polônia.

O baiano terminou a prova com o tempo de 1m46s08, à frente de Martin Fuksa e do chinês Bowen Ji.

“Estou muito feliz. Campeão mundial novamente, quatro vezes campeão do C1 500. É continuar treinando porque o foco é Los Angeles”, disse Isaquias Queiroz após a conquista do ouro.





“Hoje vim com tudo. Não fizemos uma preparação ideal. Longe de mim dar desculpas. Vida de atleta é assim, um ano a gente está bem, dois anos a gente está mal. Um dia ruim, um ano ruim, não quer dizer que eu seja ruim. A gente se preparou como dava, sabíamos que o C1 1000m seria muito difícil competir com o Fuksa, admiro muito ele pela dedicação que tem nos treinamentos. Esse ano foi diferente, estou feliz com a medalha de ouro”.

“O objetivo maior era somar a pontuação. A medalha que queríamos era essa do C1 500m e manter a pontuação máxima para não nos distanciarmos dos adversários. A gente continua em segundo lugar no ranking mundial”.

A medalha de ouro conquistada neste sábado é a oitava de Isaquias Queiroz em Mundiais, se somando às edições 2013, 2014, 2018 e 2022 no C1 500m.

Além do 1º lugar, o brasileiro destacou a concorrência com o tcheco Martin Fuksa.

“O Fuksa é campeão mundial nessa prova também, o chinês estava bem na temporada brigando comigo prova a prova. Foi pegado, tinha muito vento, ontem mudei a canoa. Foi uma estratégia boa, tentei acertar minha saída, consegui botar um ritmo bom, coloquei um ritmo mais tranquilo para descansar porque precisaria de energia no final para ser explosivo”.

“Consegui o que queria, segurar um pouco e subir no final, quase dei uma desequilibrada ainda. O bom de fazer uma prova dessa e ganhar é por ser metade do C1 1000m, sabemos que mesmo sem treinar conseguimos ganhar. Se pegar a temporada certinha, faremos os 1000m bem”.

Fonte: ESPN