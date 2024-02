Dois anos de guerra na Ucrânia: incerteza e esperança no destino do país

No dia 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia completa dois anos, marcando um período de dor e incerteza para o povo ucraniano. O destino do país está nas mãos do Ocidente, onde as decisões políticas e estratégicas podem influenciar significativamente o curso dos acontecimentos, mesmo além das linhas de batalha.





O conflito, que não dá sinais de cessar, mantém as forças ucranianas em uma posição defensiva, enfrentando escassez de munição e sendo forçadas a recuar em algumas regiões do território. A capacidade de expulsar os invasores russos depende cada vez mais do apoio militar, financeiro e político dos países ocidentais.

Desde o seu início em 2022, a guerra devastou o país, com estimativas apontando para a perda de meio milhão de vidas de ambos os lados das trincheiras. Mais de 14 milhões de ucranianos foram deslocados de suas casas, enquanto 6,5 milhões buscaram refúgio em nações vizinhas, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.

Dentre os fatores que podem influenciar o futuro da Ucrânia, está o projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos, articulado pelo presidente Joe Biden, que visa fornecer cerca de US$ 60 bilhões em ajuda à Ucrânia, com a maior parte desse montante destinada ao suporte militar. O atraso na aprovação deste projeto pode resultar em mais vidas perdidas na linha de frente, conforme alerta Jens Stoltenberg, líder da OTAN.

Além disso, a batalha agora se intensifica com a questão do estoque de munição. Enquanto a Ucrânia já foi superior nesse aspecto em relação à Rússia, a situação mudou drasticamente, com os russos aumentando sua produção de munição e buscando importações de países como Coreia do Norte e Irã. O volume de artilharia dos russos agora é estimado em cinco vezes o da Ucrânia, segundo o pesquisador Michael Kofman.

Diante desse cenário desafiador, o professor Justin Bronk, do centro de estudos Rusi, ressalta a importância de os parceiros do Ocidente conseguirem responder efetivamente aos russos. O futuro da Ucrânia permanece incerto, com a esperança de paz e estabilidade ainda distante no horizonte.

Fonte: G1