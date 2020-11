Mulher é assassinada após desembarcar de carro no Jorge Teixeira

MANAUS – Uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta terça-feira (17), após ser baleada no bairro Jorge Teixeira, em Manaus. Uma amiga da mulher foi atingida com quatro disparos e está internada. O suspeito do crime fugiu.

Segundo a PM, a vítima foi baleada após descer de um carro que ainda não foi identificado. Ela tem marca de dois disparos, um na nuca e um nas costas. Ela morreu no local.

A outra jovem foi baleada ao chamar a amiga que estava no veículo. Ela levou quatro tiros e teve o olho esquerdo atingido por estilhaços de um projétil. Levada ao Hospital Platão Araújo, o quadro de saúde dela é estável. O corpo da jovem foi recolhido para o IML, onde aguarda a chegada de familiares. A polícia civil deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia