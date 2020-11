Valor médio da cesta básica tem aumento de 8,49% em Manaus, aponta pesquisa

Pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) apontou um aumento de 8,49% no valor médio da cesta básica em Manaus no mês de novembro, em comparação ao praticado em outubro. Conforme o levantamento, divulgado nesta terça-feira (17), no mês passado foi registrado o preço médio da cesta básica de R$ 228,75 ante R$ 248,18 no mês corrente.

Para a pesquisa, realizada no período de 9 a 11 de novembro, a equipe da CDC/Aleam percorreu dez supermercados da capital amazonense e buscou identificar as variações de preço de 26 itens que compõe a cesta básica do trabalhador amazonense.

De acordo com o levantamento, os produtos que mais contribuíram para o aumento de 8,48% da cesta básica, na comparação outubro/novembro, foram a farinha de mandioca (+25,01%), o feijão carioca (+12,13%), o frango (+5,29%) e o papel higiênico (+16,57%).

Por outro lado, a pesquisa também observou que alguns produtos ficaram mais baratos, entre eles, ovo (-6,14%), vinagre (-3,51%) e desinfetante (-8,24%).

Ainda segundo a pesquisa, a cesta básica praticada em Manaus no mês de novembro apresentou uma variação de 53,55%, sendo R$ 202,74 a mais barata e R$ 311,30 a mais cara.

De acordo com o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), é importante alertar ao consumidor quanto a variação de preço entre produtos similares encontrados nos dez estabelecimentos pesquisados.

Neste caso, foram registradas diferenças de valores até 395%, como é o caso do sabão em pó (R$ 1,29 a R$ 6,39). Outros produtos também tiveram destaque na variação de preços como o papel higiênico (196%), água sanitária (133%), sal de cozinha (129%) e o achocolatado (120%). Já as proteínas, como o frango e o ovo, os preços variam em 74% e 24%, respectivamente.

“Essa variação de valores observada nos estabelecimentos aponta a necessidade de o consumidor fazer pesquisas na hora de fazer as compras do mês. Neste caso, vale a pena gastar ‘sola do sapato’ para garantir uma economia mensal na renda familiar”, ressaltou João Luiz.

A pesquisa da CDC/Aleam da cesta básica é realizada mensalmente nos supermercados de Manaus e tem como objetivo orientar e informar a sociedade e o trabalhador amazonense acerca do poder de compra.

