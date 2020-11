Três pessoas morreram após parte de uma falésia desabar no início da tarde desta terça-feira (17) na Praia de Pipa, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte.

As vítimas são um homem, uma mulher e uma criança de idade ainda não conhecida – todos da mesma família, segundo a Polícia Militar.

A praia de Pipa fica em Tibau do Sul, a cerca de 100 km de Natal.

Fonte: G1