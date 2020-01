Gestão de mídias sociais é a profissão de 2020

Profissionais contam com graduações e cursos livres para se capacitar; segundo especialista, estar atualizado é essencial para a área

Entre as 15 profissões que estão em alta para 2020, gestão de mídias sociais lidera a lista. Segundo o levantamento da rede social de negócios LinkedIn, a procura pela ocupação cresceu em média 122% ao ano entre 2015 e 2019. O cargo de assistente de mídias sociais também entrou no rol, com alta anual de 60%.

“As mídias sociais promovem uma comunicação indispensável entre empresa e público. O trabalho de um profissional da área é crucial para que o diálogo seja assertivo. Com isso, surge uma procura maior por bons gestores de mídias sociais”, explica a professora de Marketing Digital do Centro Universitário Internacional Uninter, Maria Carolina Avis.

Formação

A profissão surgiu com a popularização das redes sociais, o que aconteceu com maior intensidade nos anos 2010. Por isso, não há uma “receita” de como se capacitar para atuar na área. Para Avis, a melhor opção é fazer um curso superior de Marketing Digital ou Comunicação.

“Aprender a parte operacional não basta. É preciso ter habilidades de marketing, comunicação, publicidade e planejamento estratégico”, diz. Os cursos livres são considerados complementos à formação, já que são mais voltados para a parte técnica.

Para os profissionais que estão começando na área, uma boa forma de conseguir experiência é a partir de trabalhos voluntários. Assim como o setor privado, organizações beneficentes estão apostando nas redes para prosperar. “Mesmo sendo um ofício novo, exige experiência prática para desenvolver habilidades de comunicação interpessoal, escrita clara, criatividade e organização”, defende.

Ocupações tecnológicas

Além das profissões ligadas a mídias sociais, a lista conta com seis outras ocupações na área de tecnologia e computação – engenharia de cibersegurança e cientista de dados, por exemplo. “Precisamos suprir o mercado de trabalho com profissionais capacitados em todos os segmentos que fazem uso de tecnologias, pois o ritmo de avanço está intenso. As instituições de ensino superior cumprem o papel de organizar a formação profissional para atender às novas demanda”, diz o reitor do Centro Universitário Internacional Uninter, Benhur Gaio.

